Música de Coldplay com Rihanna já pode ser ouvida na internet

A nova música do Coldplay com participação de Rihanna ainda não foi lançada oficialmente, mas a faixa já pode ser encontrada na internet. Princess o China, o novo single do disco Mylo Xyloto, é a preferida do vocalista Chris Martin. O líder da banda afirmou à MTV norte-americana que havia escrito a música em segredo para ver se Rihanna poderia gravar os vocais.

No fim de semana, o músico declarou ao jornal britânico Daily Mail que Mylo Xyloto pode ser o último disco da banda. "É a destilação do trabalho de três anos e, no momento, não consigo imaginar como um outro poderia vir pela frente", disse.

O líder do Coldplay, que se apresentou no Rock in Rio, citou Adele e Justin Bieber como "rivais mais jovens". "Temos de ter uma energia para pôr em nosso trabalho maior que a deles. Se acabar, acabou, posso viver com isso. A coisa mais importante é sempre saber proceder, como se todo álbum fosse o último e não espera-se nada mais que isso".

O novo disco do Coldplay tem lançamento previsto para 24 de outubro.

Coldplay - " Princess of China " feat... por AceVideos