Museu da banda Abba começa a vender ingressos

Começa oficialmente na quinta-feira, 13, a venda eletrônica de ingressos para o primeiro museu dedicado à lendária banda sueca Abba - Abba The Museum, a ser inaugurado em junho do próximo ano em Estocolmo. A venda vai ser iniciada às 10 da manhã do horário sueco (7h no horário de Brasília) no website do museu . Os organizadores esperam uma procura recorde por bilhetes para a semana de inauguração. De 3 a 7 de junho de 2009, uma série de eventos vai marcar a abertura do Abba The Museum, incluindo a participação dos quatro ex-integrantes da banda - Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Reuss, cujas iniciais deram origem ao nome do grupo. O museu vai ocupar 6,5 mil metros quadrados no Stora Tulhuset, um imponente prédio construído há um século em estilo Art Deco, no centro de Estocolmo. Os quatro andares vão abrigar instrumentos, fotografias e vários itens originais que recriam a história da banda e dos anos da "febre Abba", nas décadas de 70 e 80. Interação Os organizadores do museu esperam receber cerca de 500 mil visitantes por ano. Segundo eles, o Abba The Museum será uma experiência interativa. Os visitantes vão experimentar a sensação de estar em um estúdio de gravação, por exemplo, e cantar como Agnetha e Anni-Frid. "Vamos contar a história do Abba de forma que os visitantes sejam parte da atração", explica um dos fundadores do museu, Ulf Westman. "Queremos ver as pessoas cantando, dançando, rindo e chorando." Vinte e cinco anos após o fim do Abba, a banda ainda é um fenômeno internacional, com mais de 370 milhões de álbuns já vendidos em todo o mundo. O grupo alcançou fama mundial em 1974 com o hit Waterloo, arrastando legiões de fãs. Desde a separação, em 1982, os quatro ex-integrantes nunca mais se reuniram, com exceção de um concerto especial na TV sueca em 1986. As entradas só podem ser compradas no site oficial do museu, com dia e horário de visita rigorosamente marcados. Os preços começam em 245 coroas suecas (cerca de R$ 68) para adultos e 180 coroas suecas (R$ 50) para crianças. A festa de inauguração do museu está marcada para a noite do dia 3 de junho do próximo ano. Aberto ao público em geral, o evento será realizado no exterior do Stora Tulhuset, ao longo das docas entre o museu e o Palácio Real da capital sueca.