Muse e Thom Yorke vencem Digital Music Awards A banda britânica Muse e o vocalista do Radiohead, Thom Yorke, foram os grandes vencedores da quinta edição do Digital Music Awards, que celebra a consolidação da música na web. A cerimônia de premiação foi realizada na noite de terça-feira, em Londres. Muse superou grupos como Hard-Fi, Kasabian e Mystery Jets e venceu na categoria melhor artista de rock. Seu fã-clube virtual (www.muselive.com), foi considerado o melhor site não oficial. Já o líder do Radiohead, Thom Yorke, pioneiro na utilização da rede para interagir de forma direta com seus admiradores, foi o vencedor nas categorias de melhor uso do telefone celular e melhor artista por seu álbum solo "The Eraser". Na categoria de melhor artista pop, a vencedora foi a britânica Lily Allen, que havia recebido a visita de mais de 40 mil pessoas no site "MySpace" (que pertence ao magnata das comunicações Rupert Murdoch), onde seu álbum foi disponibilizado para download antes do lançamento de seu primeiro single. Lily venceu os concorrentes Sandi Thom, The Kooks, Girls Aloud e Will Young. O site "MySpace" levou, por sua vez, o prêmio de melhor inovação. O cantor de R´n´B Lemar ganhou o prêmio de melhor artista urbano, derrotando Nate James, Plan B, Sway e The Streets. Gavin Patterson, diretor-gerente da BT, patrocinadora dos prêmios, disse que 2006 tinha sido "um grande ano para a música digital", ajudando a tornar a edição do prêmio mais emocionante do que as dos anos anteriores. No total, foram distribuídos 19 prêmios, dentre os quais 13 foram escolhidos pelo público, e seis por um grupo de jurados.