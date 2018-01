Muse e Lily Allen lideram indicações ao Brit Awards A banda de rock Muse e a cantora Lily Allen lideram as indicações do 27.º Brit Award, consagrado prêmio da música britânica. O Muse concorre em três categorias - melhor grupo de rock, melhor performance britânica ao vivo e melhor álbum britânico por Black Holes and Revelations. Lily, que impressionou a crítica com o álbum Alright Still, também pode levar o Brit em três categorias: melhor artista solo, melhor álbum e artista revelação. Os cantores Corrine Bailey Rae, James Morrison e Amy Winehouse e as bandas Snow Patrol, Arctic Monkeys e Kasabian receberam, cada, duas indicações. O grupo americano de hip-hop Gnarls Barkley, que estourou mundialmente com a canção Crazy, domina as indicações naas categorias internacionais. O Gnarls Barkley concorre nas categorias melhor grupo internacional, melhor álbum internacional e grupo revelação. Bob Dylan e Justin Timberlake foram indicados na categoria melhor álbum de artista masculino e melhor performance masculina ao vivo. Os vencedores do 27.º Brit Awards serão anunciados no dia 14 de fevereiro, no teatro Earls Court, em Londres. Os prêmios são entregues pela Indústria Fonográfica Britânica, e os membros da associação são representes de gravadoras, críticos da mídia, produtores e DJs. O grupo de rock de Manchester Oasis vai receber um prêmio por sua carreira musical.