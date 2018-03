Muse é eleita banda britânica do ano pela revista NME

A banda Muse ganhou, pela segundo ano consecutivo, o prêmio de melhor grupo britânico do NME Awards, da revista britânica New Musical Express. A cerimônia aconteceu na noite de quarta-feira. O prêmio, que tem a participação do público tanto na escolha dos candidatos quanto na dos vencedores, está mais pop este ano.

Hurts, que mistura rock e música eletrônica, foi eleita a melhor nova banda do ano e Monster, de Professor Green, como a música preferida nas pistas de dança.

Na categoria internacional, My Chemical Romance ficou com prêmio de melhor banda. O grupo também ficou com o título de melhor vídeo por Na Na Na.

Nenhum artista ou banda dominou a premiação. Além de My Chemical Romance, apenas Justin Bieber venceu em duas categorias. Com pouco o que comemorar, o astro adolescente foi o eleito das categorias pior álbum e artista com menos estilo. O astro adolescente escapou do título de Vilão do Ano, que ficou para o primeiro-ministro britânico David Cameron, enquanto Lady Gaga foi eleita heroína do ano. Jonas Brothers foi eleita a pior banda.

Dave Grohl, ex-Nirvana e atual líder do Foo Fighters foi eleito na categoria Godlike Genius, uma espécie de prêmio pelo conjunto da obra cuja escolha não tem paricipação do público. Vencedora do Emmy este ano, o Arcade Fire acabou levando o melhor álbum com The Suburbs.

Confira as principais categorias:

Melhor Banda Britânica

Arctic Monkeys

Biffy Clyro

Foals

Kasabian

Muse

Melhor Banda Internacional

Arcade Fire

Kings Of Leon

My Chemical Romance

The Drums

Vampire Weekend

Melhor Artista Solo

Florence And The Machine

Frank Turner

Kanye West

Laura Marling

Paul Weller

Melhor Banda Nova

Beady Eye

Everything Everything

Hurts

The Drums

Two Door Cinema Club

Melhor Banda ao Vivo

Arcade Fire

Biffy Clyro

Foals

Kasabian

Muse

Melhor álbum

Arcade Fire - The Suburbs

Crystal Castles - Crystal Castles II

Foals - Total Life Forever

My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys

Two Door Cinema Club - Tourist History

Melhor Música

Cee Lo Green - Fuck You

Foals - Spanish Sahara

Gorillaz - Stylo

Janelle Monae (feat Big Boi) - Tightrope

Mark Ronson & The Business Intl - Bang Bang Bang

Melhor clipe

Arcade Fire - We Used To Wait

Brandon Flowers - Crossfire

Chase & Status - Let You Go

Gorillaz - Stylo

My Chemical Romance - Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

Melhor Festival

Download

Glastonbury

Reading & Leeds Festivals

T In The Park

V Festival

Melhor música para dançar

Crystal Castles - Baptism

Kele - Tenderoni

Plan B - Stay Too Long

Professor Green - Jungle

Tinie Tempah - Pass Out

Melhor programa de TV

Misfits

Never Mind The Buzzcocks

Peep Show

Skins

The Inbetweeners

Melhor filme

A Origem

Get Him To The Greek

Kick-Ass

Scott Pilgrim contra o Mundo

A Rede Social

Herói do ano

Gerard Way

Julian Assange

Lady Gaga

Matt Bellamy

Kanye West

Vilão do ano

Axl Rose

David Cameron

Justin Bieber

Nick Clegg

Simon Cowell

Artista com mais estilo

Brandon Flowers

Hayley Williams

Lady Gaga

Liam Gallagher

Noel Fielding

Artista com menos estilo

Cheryl Cole

Justin Bieber

Ke$ha

Lady Gaga

Liam Gallagher

Pior álbum

Cheryl Cole - Messy Little Raindrops

Justin Bieber - My World

Katy Perry - Teenage Dream

Kings Of Leon - Come Around Sundown

My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys

Pior banda

Jonas Brothers

Tokio Hotel

30 Seconds To Mars

JLS

Kings Of Leon

Melhor Blog

Frank Turner

Hayley Williams

Kanye West

Lily Allen

Theo Hutchcraft