Muse cancela show extra em São Paulo

A três dias da apresentação no festival Lollapalooza, em São Paulo, a banda Muse cancelou a performance que faria na noite desta quinta feira, 3, na casa de shows Grand Metropole. O motivo, de acordo com nota divulgada no site oficial do grupo, é "doença", sem especificar de qual dos membros ou qual a enfermidade.

"Esperamos que com descanso adicional, possamos garantir que o show do Lollapalooza no sábado ocorrerá conforme planejado", complementa o texto.

O Muse ainda informa que, com o ingresso da noite desta quinta, é possível ir a qualquer um dos dias do Lollapalooza. Não é necessário efetuar troca. E ainda, aos que não quiserem ou não puderem ir ao festival, haverá o reembolso a partir do dia 7, contatando a empresa Tickets for Fun ou indo à bilheteria onde a entrada foi adquirida.

Se a compra foi realizada em canais presenciais (bilheteria ou ponto de venda), a orientação é dirigir-se ao mesmo local e apresentar o ingresso. Se a compra foi feita com dinheiro, o reembolso será realizado por depósito bancário. Se o valor foi pago por cartão crédito ou débito, a quantia será creditada ao comprador em até 20 dias úteis. Quem comprou o ingresso pela internet deve solicitar reembolso pela Tickets For Fun.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo britânico deve encerrar a noite de apresentações do sábado, a partir das 21h30. Antes da banda, tocam ainda os músicos do Vespas Mandarinas (12h20), Capital Cities (14h), Julian Casablancas (16h10) e Phoenix (18h35).