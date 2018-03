Musa de R&B Toni Braxton adia turnê brasileira

A musa do rhythm & blues Toni Braxton e os organizadores de sua turnê brasileira anunciaram o adiamento das apresentações que ela faria no Brasil a partir do dia 12. Segundo o comunicado divulgado à imprensa, Toni vai precisar de mais uma semana para finalizar a gravação de seu mais novo álbum, pela Atlantic Records, cujo lançamento está previsto para setembro.

Leia a íntegra da mensagem enviada por Toni: "Queridos fãs, infelizmente precisarei adiar minha visita ao Brasil. Estou muito desapontada em não poder cantar para vocês logo, como eu gostaria, mas espero poder reagendar essa turnê e estar com vocês brevemente. Com amor - Toni"

Segundo a Mondo/Evenpro, o reembolso para aqueles que já compraram ingressos será feito pelos mesmos canais onde foram adquiridos. A turnê incluía shows em São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre e Recife.

A cantora norte-americana, que já esteve no Brasil em 1999 para divulgar seu álbum The Heart, ganhou seis Grammys em sua carreira. É mais conhecida pelo o hit Unbreak My Heart, do disco Secrets de 1996. A música chegou ao topo das paradas em todo o mundo. A cantora já participou de duas peças na Broadway, A Bela e a Fera e uma montagem da ópera Aida.