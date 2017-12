Mumford & Sons e Tame Impala comemoram boa fase no Lollapalooza

Diz-se, na indústria, que o terceiro disco é a prova final. O vai ou racha.

Quando a banda precisa mostrar a que veio, ou ficará escondida para sempre nas últimas colocações das listas de mais vendidos ou melhores do ano. Da Inglaterra e Austrália, Mumford & Sons e Tame Impala, respectivamente, mostraram colhões ao deixar para trás o que os consagrou. Puristas torceram os narizes, mas as experiências abriram novos caminhos para as duas bandas.

E as colocaram nas mais altas cotações dos festivais pelo mundo, como é o caso da nossa versão do Lollapalooza, cuja edição de 2016 será realizada entre os dias 12 e 13 de março, sábado e domingo, no Autódromo de Interlagos – ambas se apresentam na primeira noite, como é possível ver na tabela ao lado. Trata-se da primeira vez de Marcus Mumford e banda por aqui, logo em destaque, e da maior e mais representativa passagem de Kevin Parker e companhia pelo Brasil, depois de sete shows por Rio e São Paulo em lugares de capacidade mediana. Nenhuma das mudanças foi planejada meticulosamente, garantem as bandas.

O Mumford & Sons havia combinado um hiato de duração indeterminada depois da turnê do segundo e bombástico Babel (2012). Rodaram o globo quase incessantemente desde 2009 e precisavam descansar. Pararam em setembro de 2013, mas menos de seis meses depois já estavam novamente no estúdio. “Queríamos, mesmo, descansar. Já não tínhamos mais 20 anos e precisávamos disso”, conta Ted Dwane, baixista da banda. “Quando começamos, em 2007, estávamos muito ligados em folk, country. A gente ainda gosta disso, mas acho que cada disco tem que ser uma espécie de fotografia da banda naquele momento. E descobrimos novas coisas, queríamos explorá-las”, completa. Bateria eletrônica e guitarra ditam as regras em Wilder Wind, um disco urbano, bem nova-iorquino, distante do ar campestre dos antecessores.

Em um movimento de agigantamento a cada disco, tal qual Mumford & Sons, o Tame Impala há pouco deixou a esfera indie. A figura outrora obscura do líder da banda e centro criativo do projeto começa a pipocar aqui e ali graças ao sucesso do terceiro álbum deles, Currents. Depois de trazer psicodelia às guitarras, em um movimento tão impactante para a cultura underground quanto foi o retorno do garage rock às paradas no início dos anos 2000, ele se aventurou pela disco, flertou com o R&B, e uniu vocais fantasmagóricos e letras depressivas e melancólicas a batidas boas para cair na dança.

“Não sabia se essas canções seriam do Tame Impala ou uma colaboração”, contou Kevin Parker. “Mas preciso dizer que fazer dance music sempre foi algo que eu quis. Adoro funk norte-americano, música eletrônica. É claro, também gosto de rock, de psicodelia, mas queria conseguir unir todas essas influências. Para mim, era algo inevitável, entende?”

O nome de Parker, agora, figura ao lado de gente como Mark Ronson, criador do hit de Bruno Mars Uptown Funk, e de Rihanna, que regravou de maneira surpreendentemente literal a canção New Person, Same Old Mistakes. “Adorei. Essa canção era para ser um R&B, mas eu não sou esse tipo de cantor”, derrete-se o australiano. Existe uma lenda curiosa que diz que Kevin Parker se inspirou para criar a sonoridade de Currents enquanto dirigia pelo deserto californiano, fumando maconha, e uma canção do Bee Gees tocou na rádio. “Eram cogumelos”, corrige ele, de bom humor, sem negar ou confirmar a história.

Escalação completa:

Sábado (12 de março)

l Palco Skol:

12h05 – The Baggios

14h – Matanza

16h10 – Bad Religion

18h35 – Tame Impala

21h30 – Eminem

l Palco Onix

12h55 – Dônica

15h05 – Eagles of

Death Metal

17h15 – Of Monsters and Men

19h55 – Mumford and Sons

l Palco Axe

12h – Ego Kill Talent

12h45 – Supercombo

14h – Vintage Trouble

15h30 – The Joy

Formidable

17h15 – Cold War Kids

18h45 – Halsey

20h15 – Die Antwoord

21h45 – Marina and

The Diamonds

l Kidzapalooza

12h55 – School of Rock

15h05 – Zerb

17h15 – Future Class

l Trident at Perry’s

13h – Zerb

14h – Groove Delight

15h – Matthew Koma

16h15 – A-Trak

17h30 – RL

Grime

18h45 – Flosstradamus

20h15 –

Alok

21h30 – Kaskade

Domingo (13)

Palco Skol

12h – Dingo Bells

13h45 – Marrero

15h40 – Twenty One Pilots

17h50 – Noel Gallagher’s

High Flying Birds

20h30 – Florence + the

Machine

Palco Onix

12h55 – Maglore

14h35 – Walk the Moon

16h45 – Alabama Shakes

19h10 – Jack Ü

Palco Axe

13h – Versalle

14h30 – Seed

16h – Albert Hammond Jr.

17h30 – Odesza

19h – Jungle

20h45 – Planet Hemp

Kidzpalooza

12h55 – School of Rock

14h35 – Mike Tompkins

16h45 – Lazy Bear

Trident at Perry’s

12h30 – Funky Fat

13h30 – Karol Conka

14h30 – Jack Novak

15h30 – Gramatik

16h45 – Duke

Dumont

18h – Zeds Dead

19h35 – Emicida

20h45 – Zedd

LOLLAPALOOZA 2016. Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261. Dias 12 e 13, a partir das 12h. R$ 450 (dia), R$ 800 (dois dias).