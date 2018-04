Mulher diz na Justiça que é casada com Michael Jackson

Michael Jackson foi casado e sua mulher pede todas as propriedades do rei do pop na Justiça, segundo o site de celebridades TMZ, o mesmo que divulgou em primeira mão a morte do cantor. A mulher chamada Nona Paris Lola Ankhesenamun Jackson entrou com uma petição na Corte Superior de Los Angeles.

Nona, que mora em Londres, pede a transferência imediata para ela de "todas as propriedades, dinheiro e objetos de valor". Segundo o site, não há qualquer evidência de que essa mulher tenha qualquer relação com Michael Jackson. Nona afirma ainda que todos os filhos de Michael Jackson são dela e que ela não os autoriza a viver com Katherine Jackson, a mãe do cantor.

Agora ela alega: "Apesar dele ter morrido para essa terra, vive com meu pai [Satã, o demônio] Khalid Lúcifer."

O documento diz: "Para quaisquer questões, eu posso ser contactada pelo [endereço de e-mail removido] ou deixe minhas crianças sozinhas."