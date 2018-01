Mulher de Bach escreveu algumas obras do compositor, diz documentário

A segunda mulher do compositor Johann Sebastian Bach, Anna Madgalena, escreveu parte de algumas das melhores obras do músico, assegurou o documentário Written by Mrs. Bach, segundo o tablóide britânico The Daily Mail.

O filme é baseado em um estudo escrito em 2011 pelo professor da Universidade Charles Darwin, na Austrália, Martin Jarvis e estreará em Londres na próxima semana, patrocinado pela Academia Britânica de Cinema.

No documentário, o professor detalha a análise da tinta e estilo de escrita que usou em seu estudo e que, na sua opinião, demonstram que a participação de Anna Magdalena no trabalho e composições de Bach foi maior do que se acreditava até agora.

Jarvis aponta que Anna Magdalena escreveu a ária de Variações Goldberg e o primeiro prelúdio de O Cravo Bem Temperado: Livro I.

Além disso, a investigação contraria a tese de que Anna Magdalena se limitou a transcrever as obras do último período de Bach, já que, mediante a uma análise da letra, pode-se ver que falta na escrita a “calma” e “peso” de um mero ditado ou cópia.

Por isso, o documentário argumenta que a letra é uma evidência de que Anna Magdalena foi a principal compositora de algumas das obras mais famosas de Bach.

Anna Magdalena, que atuou como soprana, casou-se com Bach em 1721, sendo a segunda mulher do compositor alemão.