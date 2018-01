Muhammad Ali ganha homenagem de John Legend e Andra Day; veja o vídeo

John Legend and Andra Day homenagearam Muhammad Ali ao cantarem The Greatest Love of All, uma música escrita em homenagem ao boxeador, no fim de semana.

Legend, lamentando a morte de Ali, disse que ele era "um grande vencedor". Em seu discurso na gravação de Saturday's Guys Choice Awards, onde a dupla fez sua homenagem, ele disse: "Ali era um lutador da liberdade que usava seus punhos e sua inteligência, sua força e sua fé para fazer um mundo melhor e mais justo.

O programa vai ao ar nesta quinta-feira, 9, nos Estados Unidos.

