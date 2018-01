MTV oferecerá música pela internet na China O canal de televisão "MTV" e o sistema de busca na internet mais usado na China, Baidu.com, assinaram um acordo pelo qual a rede americana oferecerá 15 mil vídeos e músicas através do portal chinês. Um comunicado do Baidu.com informou que o acordo, confirmado pela multinacional Viacom, matriz da "MTV", estabelece a criação de uma zona especial de música, na qual os internautas poderão baixar música e vídeos, além de programas de TV. Ainda segundo o Baidu, as duas companhias cooperarão em outros conteúdos para o mercado chinês, como jogos de computador. A "MTV" quer aproveitar o potencial do Baidu, um sistema de buscas que em apenas dois anos desbancou Google e Yahoo! para se tornar o mais usado na China, segundo país do mundo em número de internautas (123 milhões). A popularidade se deve justamente à capacidade de buscar música e vídeos, em formatos como o MP3, para "download" gratuito. Alguns conteúdos oferecidos pela "MTV" através do Baidu, porém, serão pagos. Os artistas chineses serão responsáveis por cerca de 70% do material. A "MTV" tenta entrar no mercado chinês. A estimativa é de que o país tenha mais de 400 milhões de telespectadores. No entanto, a legislação chinesa limita as atividades dos meios de comunicação estrangeiros em seu território. Atualmente, a "MTV" só pode ser vista serviços de cabo especiais em hotéis de luxo ou zonas diplomáticas, assim como a britânica "BBC" e a americana "CNN", entre outras.