MTV entregará prêmios em Berlim 20 anos após queda do muro

O evento é uma das maiores noites do pop fora dos EUA e será realizado na capital alemã para festejar o 20o aniversário da queda do Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria que durante anos dividiu a cidade e a própria Alemanha.

A MTV convida seus fãs a decidir os vencedores, votando em seu artistas favoritos no site www.mtvema.com. A emissora diz que no ano passado foram recebidos 100 milhões de votos online.

Embora os prêmios sejam da Europa, eles tendem a ser dominados por grandes nomes da música pop americana, e este ano não será exceção. A nova-iorquina Lady Gaga e a banda Kings of Leon, de Nashville, lideram com cinco indicações cada.

Sua conterrânea Beyonce concorre em quatro categorias. O rapper de Detroit Eminem e o punk rock californiano do Green Day foram indicados para três prêmios cada.

A cantora pop americana Katy Perry, indicada nas categorias melhor artista mulher e melhor vídeo, vai apresentar a cerimônia pelo segundo ano consecutivo, e a cantora de soul britânica Joss Stone vai receber os convidados no tapete vermelho.

A MTV diz que o elenco estelar que vai entregar os troféus na cerimônia vai incluir a supermodelo israelense Bar Refaeli, o ator francês Jean Reno e os Backstreet Boys.

Enquanto isso, a banda irlandesa U2 fará um concerto gratuito diante do Portão de Brandenburgo, em Berlim, um local histórico que simbolizava a divisão entre as duas Alemanhas.

O Muro de Berlim foi derrubado em 9 de novembro de 1989, e as duas Alemanhas foram reunificadas 11 meses depois. Muitos eventos estão sendo realizados esta semana para comemorar o 20o aniversário da queda do Muro.

HEGEMONIA AMERICANA

Quase tão conhecida por seus figurinos extravagantes quanto por seu pop eletro-dance, Lady Gaga foi indicada nas categorias melhor canção ("Pokerface"), melhor apresentação ao vivo, melhor artista nova, melhor artista mulher e melhor performance no palco mundial.

O primeiro álbum da diva, "The Fame", de 2008, incluiu o single "Just Dance", que virou sucesso, e esteve entre os cinco CDs mais vendidos em países que incluíram Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha.

O Kings of Leon, que inicialmente fez sucesso na Grã-Bretanha antes de chegar à fama em seu próprio país, os EUA, com seu quarto álbum, "Only by the Night" (2008), concorre a melhor canção ("Use Somebody"), melhor apresentação ao vivo, melhor grupo, melhor rock e melhor performance no palco mundial.

Beyonce, que vem fazendo sucesso enorme como cantora solo desde que deixou o grupo Destiny's Child, foi indicada para melhor artista mulher, melhor canção ("Halo"), melhor performance ao vivo e melhor vídeo ("Single Ladies").

Eminem vai concorrer a melhor artista homem, melhor urbano e melhor vídeo com "We Made You," que levou o troféu de melhor vídeo de hip-hop no MTV Music Video Awards, nos EUA em setembro. O Green Day foi indicado para melhor grupo, melhor apresentação ao vivo e melhor rock.

Os europeus U2, Pixie Lott e La Roux receberam duas indicações cada.