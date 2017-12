Ms Dynamite sofre acidente enquanto filma reality show A cantora inglesa Ms Dynamite, cujo verdadeiro nome é Niomi McLean-Daley, se recupera, em hospital, de um acidente de carro ocorrido enquanto disputava uma corrida, no circuito Silverstone com o vocalista da banda de rock australiana AC/DC Brian Johnson, conforme noticia o The Independent. Os dois dirigiam a uma velocidade de aproximadamente 160 quilômetros por hora quando Johnson bateu na parte traseira do carro de Ms Dynamite, que, fora de controle, girou sem parar. Ms Dynamite e Johnson gravavam cena do reality show The Race na cidade de Silverstone, na Inglaterra, transmitido pela Sky One. No programa, dois times compostos por celebridades, um masculino e outro feminino, enfrentam desafios em pista de corrida automobilística. A cantora está "consciente e falando", segundo declarou seu porta-voz à Sky. Ela foi atendida por paramédicos do circuito antes de ser transportada, até o Northampton General Hospital. Mais tarde foi transferida para o University Hospital Coventry and Warwickshire, onde passou a noite em observação. Ms Dynamite não sofreu ferimentos graves e Johnson saiu ileso do acidente. A pop star não foi a primeira a se machucar no programa. Na última terça-feira, a jornalista Ingrid Tarrant sofreu uma acidente em um jipe 4X4. Diante de críticas sobre o perigo a que estão expostos os participantes do reality, a Sky se pronunciou, defendendo o programa: "Durante a semana eles passam por muitos treinos. Nós levamos muito a sério a saúde e a segurança de todos", declarou um porta-voz. Participam também de The Race, apresentado por Denise Van Outen, a pop star Jenny Frost, o campeão de box Nigel Benn e o ator Nick Moran. Ms Dynamite, de 25 anos, já conquistou três prêmios Mobo, um Mercury Prize e dois Brit Awards. A fama veio com seu álbum de estréia, A Little Deeper, que mistura R&B e hip-hop.