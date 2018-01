Mr. Catra vai tocar com Lulu Santos no Rock in Rio

RIO - Se preparem: Mr. Catra vai dizer "uh, uh, papai chegou" em cima do Palco Mundo do Rock in Rio e o resultado deve ser lembrado por muito tempo. Provavelmente. É que o funkeiro vai dividir o principal espaço do festival com Lulu Santos.

O autor de Tempos Modernos e Apenas Mais Uma de Amor sobe ao palco às 19h, abrindo o espaço no penúltimo dia do festival.

Mais tarde, se apresentam também a banda australiana Sheppard, o britânico Sam Smith e Rihanna.

Catra gravou vocais no último disco de Lulu Santos, Luiz Maurício, lançado em 2014, na faixa Michê. A dupla também apresentou uma dobradinha em um episódio do The Voice Brasil, do qual Lulu é jurado. Porém, não há confirmações de que esta seja a faixa apresentada.

Veja fotos compartilhadas nas redes sociais de Catra sobre o assunto;

Uh papai chegou no Brasil direto pro Rio De Janeiro e mais uma surpresas pra vcs q me acompanham vou invadir o Rock In Rio 👊🏿👊🏿🎤🎶 VAMO Q VAMO Uma foto publicada por Mr Catra (@mrcatrareal) em Set 22, 2015 às 12:17 PDT