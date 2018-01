Mozart no Teatro Municipal e na Fundação Oscar Americano Mozart, Mozart e mais Mozart. Como era de se esperar, já de cara a temporada musical de São Paulo vem deixando claro que não pretende deixar passar em branco a efeméride dos 250 anos do compositor. Ao longo de março, vamos ter montagem da Flauta Mágica no Municipal e alguns concertos com obras suas. A começar por este fim de semana. Você vai precisar escolher. Na manhã de domingo, o pianista Eduardo Monteiro abre com a Fantasia em Ré Menor o recital que marca o início da programação da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano; e, no mesmo horário, Alex Klein rege a Sinfônica Municipal com a Sinfonia Concertante para Violino e Viola. Este é o primeiro de dois concertos que Klein fará com a Sinfônica Municipal. Os dois fazem parte do Festival Mozarteando, com o qual o Teatro Municipal comemora o aniversário do compositor. No domingo que vem, ele vai interpretar a monumental Missa em Dó Menor, com os dois corais da casa - o Lírico e o Paulistano - e um time de solistas que inclui a soprano Martha Herr, a meio-soprano Luciana Bueno, o tenor Alessandro Greccho e o baixo Carlos Eduardo Marcos. Neste domingo, porém, a atração é outra das obras fundamentais de Mozart: a Sinfonia Concertante para Violino e Viola (com solos de Pablo e Alexandre de Léon). Os dois concertos são completados por peças de outros compositores que, de alguma maneira, se inspiraram em Mozart. É uma das sacadas mais interessantes do Festival Mozarteando. Assim, o público também ouve, neste domingo, Variações e Fuga sobre um Tema de Mozart, de Max Reger, e a Homenagem a Mozart, de Ibert; e, na semana que vem, a Suíte Mozartiana, de Tchaikovsky. Já Monteiro, além da Fantasia, toca também o Rondó em Ré Maior - as peças de Mozart abrem um recital ambicioso, que tem as Cenas Infantis de Schumann e uma seleção de autores brasileiros, como Leopoldo Miguez, Alexandre Levy, Lorenzo Fernandez e Francisco Mignone. Eduardo Monteiro. Fundação Maria Luisa e Oscar Americano/Auditório. Av. Morumbi, 4.077, Morumbi, 3742- 0077. Dom., 11h30. R$ 8 Orquestra Sinfônica Municipal, com Alex Klein. Teatro Municipal. Pç. Ramos de Azevedo, s/n.º, centro, 3222- 8698, metrô Anhangabaú. Dom., 11 horas. De R$10 a R$15.