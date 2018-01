Mozart é o campeão de vendas de discos em 2016

Morto há 225 anos, o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart foi o artista que mais vendeu discos em 2016. Uma compilação gigantesca com 200 CDs lançada em outubro ajudou na proeza. 'Mozart 225: The New Complete Edition' traz mais de 240 horas de música, mostrando o desempenho de 600 solistas de todo o mundo e mais de 60 orquestras.

A primeira colocação de vendagem é atingida não só pelo sucesso da caixa, produzida pela Decca em associação com a Deutsche Grammophon e distribuída pela Universal, mas também por uma questão matemática. Como a contagem da revista considera dois discos vendidos para cada CD duplo, as embalagens duplas que vêm dentro da caixa contabilizaram duas vezes. Durante cinco semana, a vendagem dos discos no mundo chegou a 1. 250 milhão cópias. "É maravilhoso ver a reação a esta caixa, que é frutoi de anos de estudos, planejamento e curadoria", diz Paul Moseley, diretor do projeto