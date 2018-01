Motörhead prepara disco de covers com versão inédita de 'Heroes', de David Bowie

O Motörhead reunirá 11 versões que a banda gravou em estúdio - incluindo um cover inédito de Heroes, clássico de David Bowie - para um novo álbum, chamado Under Cover.

O disco de 11 faixas tem lançamento programado para 1º de setembro e conta com o lendário vocalista da banda, Lemmy Kilmister, morto em dezembro de 2015, comandando as canções. O set inclui ainda Sex Pistols (God Save the Queen), Judas Priest (Breaking the Law), Dio (Starstruck) e Metallica (Whiplash).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A versão do Motörhead para Heroes, gravada durante as sessões que resultaram no disco Bad Magic (2015), é um dos últimos registros que Lemmy fez antes de morrer. Bad Magic acabou incluindo o cover da banda para Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, faixa também presente em Under Cover. Under Cover traz ainda uma recriação de outra canção dos Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash.

Músicas

1 Breaking the Law (Judas Priest) 2008

2 God Save the Queen (Sex Pistols) 2000

3 Heroes (David Bowie) 2015

4 Starstruck (Dio) 2014

5 Cat Scratch Fever (Ted Nugent) 1992

6 Jumpin' Jack Flash (The Rolling Stones) 2001

7 Sympathy for the Devil" (The Rolling Stones) 2015

8 Hellraiser (Ozzy Osbourne) 1992

9 Rockaway Beach (Ramones) 2002

10 Shoot 'Em Down (Twisted Sister) 2001

11 Whiplash (Metallica) 2005