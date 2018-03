Motomix traz o punk indie de Art Brut Uma banda que não se leva demasiado a sério, mas que é suficientemente inteligente para ironizar todas os pressupostos que fazem a fama dos roqueiros contemporâneos: atitude fake, clichês de bad boys, letras "eruditas", temperamento adolescente. Alegremente ineptos, é como eles já foram descritos. Há um sem-número de motivos para isso. O primeiro foi definido pelo próprio vocalista, Eddie Argos, o assimétrico líder da banda inglesa Art Brut, em entrevista há alguns dias. "Honestamente, eu não sei cantar. Sou o tipo de cara que quando canta ´Feliz Aniversário´, os cachorros da vizinhança disparam a latir", diz Argos. Eles vêm do sul de Londres, de Bournemouth, e são atualmente um dos mais cultuados atos do punk indie do planeta. Lançaram seu primeiro single, "Formed a Band", em março de 2004, e desde então se tornaram uma ponte entre o restrito mundo das galerias de arte e museus (tocaram no aniversário da Tate Modern) e das guerrilla gigs. São sem dúvida a mais quente atração do festival Motomix Art Music, que começa nesta quinta-feira e termina na madrugada de domingo, trazendo ainda os consagrados escoceses do Franz Ferdinand e os nova-iorquinos do Radio 4, entre outras atrações. Eddie concorda: ficaram famosos muito rapidamente. Apenas dois anos de carreira e já estão viajando pelo mundo todo a bordo de sua estrela. "Sou fascinado pela fama. Adoro as revistas de celebridades, acho tudo aquilo muito divertido. Mas também há um lado preguiçoso naquilo, muita besteira", diz Argos que ficou famoso por temperar músicas de apelo adolescente, como "Emily Kane" e "My Little Brother", com referências sofisticadas da arte mundial, como a corrente que dá nome à sua banda - Art Brut é um termo cunhado por Jean Dubuffet para designar a arte dos mentalmente perturbados, loucos, esquizofrênicos. "É um tipo de arte pela qual sou fascinado. Estive em Paris e vi mostras de art brut, e como não sei cantar, pensei em criar uma banda cujos pressupostos fossem o de criar atmosferas, mais do que música, e 100% honesta", diz ele. As canções são uma delícia de refinado sarcasmo (que ele nega, chama de "excesso de entusiasmo" confundido com ironia). "Emily Kane", por exemplo, é feita para uma ex-namoradinha de Argos. "Não a vejo há 10 anos, 9 meses, 3 semanas, 4 dias, 6 horas, 13 minutos, 5 segundos", ele canta. Ainda assim, ele não a esquece, e faz a canção para que "garotos em ônibus escolares cantem seu nome" em coro. Eddie conseguiu. Garotos do mundo inteiro cantam a plenos pulmões os versos toscos e imitam seu estilo de canto falado com forte sotaque britânico. Ele diz que sua apresentação não pode ser confundida com o happening artístico dos anos 70, aqueles que os artistas da contracultura faziam. "Eu adoraria. Mas não sei se é correto comparar. É claro, gosto de bandas como a Plastic Ono Band, de Yoko Ono, centrada num esquema de improvisação. Mas o nosso é ainda só música, é muito básico, não é a mesma coisa." Mas Eddie Argos não está alheio às quedas-de-braço do intrigante mundo do rock inglês, muito pelo contrário. Outro dia ele alfinetou o garoto-problema mais amado do rock britânico, o cantor Pete Doherty, da banda Babyshambles (ex-Libertines). Ele disse: "Garotos, tomem cuidado com o crack. E tomem cuidado com Pete Doherty, ele é um menino mau." Argos não é um intrigante, ele garante. "Eu só disse isso porque queria alertar para os abusos com drogas. Não gosto disso. Mas gosto das bandas, gostava dos Libertines. Também gosto de Rakes, Ciccone, Futureheads, Franz Ferdinand. Vai ser um prazer tocar com eles no Brasil", afirmou. Ele falou também de arte moderna, seu hobby preferido. "Fui ver outro dia uma exposição maravilhosa de Basquiat na Áustria. Gosto de Vang Gogh, dos impressionistas. Ando por aí pelas galerias, sempre à cata de novos artistas. Vou ver se consigo visitar algumas em São Paulo", disse.