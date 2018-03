Motomix: programação tem música, filmes e debates São três dias de programação, com uma mostra multimídia, uma mostra de Cinema de Bolso, performances, debates e palestras. A ocupação artística denominada Motomix Art Music 2006 invadirá o Museu da Imagem e do Som (MIS), o Museu Brasileiro de Escultura (MuBE) e o Espaço das Américas, na Barra Funda. São 18 horas de música, 14 instalações, 35 filmes, 5 performances audiovisuais, 7 debates, 2 palestras, 1 workshop. No sábado, serão cerca de 9 horas em cada palco, começando com a banda-projeto do festival, a Project Band Motomix, que abre os shows "orgânicos", por assim dizer. Os novatos se credenciaram para abrir a maratona de shows, às 22 horas do sábado, depois de passar duas semanas no estúdio do produtor Dudu Marote, com workshops de Ganjaman, Edgard Scandurra, Renato Cohen e músicos convidados. Num festival com esse leque de atrações e abrangência, é preciso fazer escolhas, ninguém tem saúde para tanto. Entre o rock orgânico e os eletrônicos, por exemplo. Se for para ficar com os roqueiros de renome, o horário é entre 23 horas e 3 horas da manhã, o que reduz a maratona para "apenas" quatro horas de música. Para dizer o mínimo de cada uma dessas estrelas, diga-se o seguinte: o Art Brut é a maior novidade do rock no momento; o Radio 4, banda do Brooklyn, Nova York, é uma banda cem vezes melhor ao vivo do que em disco; a escocesa Franz Ferdinand é uma das bandas mais bacanas surgidas nos últimos 5 a 10 anos. O melhor é que não são aqueles tipos de bandas metidas, que vivem nas nuvens do star system, bancando galã de Hollywood. Certamente a interação com os fãs no ambiente do festival será mais fácil e sem problemas. O set de DJ de Peter Hook, baixista do New Order, pode ser a deixa para um descanso. No palco, Hook é agitadinho, e faz lá umas brincadeiras com o synthpop dos anos 80, mas é bem melhor esperar o show do New Order, em novembro, para compreender melhor a essência daquela música. A superpop norueguesa Annie, comparada a Kylie Minogue e outras cantoras do gênero, também é um momento doçura para procurar um sofá ou um canto de parede para se encostar. O local do festival é um tanto controverso: o show do cantor, produtor e multiinstrumentista Moby, no Espaço das Américas, foi um fiasco, pela desorganização (muita gente só conseguiu entrar lá pela sexta música). Há umas colunas que impedem a visão do palco e o galpão não oferece conforto. Resta saber como a organização do Motomix fez melhorias ali. Há grupos eletrônicos realmente interessantes e outros que são a deixa para um cachorro-quente ou uma digressão pelo salão. O duo Adult., de Detroit, formado em 1998 pela blondie Nicola Koperus e Adam Lee Miller, é um punk eletrônico da melhor cepa, vindo de uma cena ebulitiva (com grupos como Genders, The Dirtbombs, Tamion 12 Inch e Soft Location). Entre os debates, está previsto o encontro amanhã entre a jornalista Claudia Assef e o produtor Swayzak (ela também terá uma mesa com o Modeselektor). Outros debatedores são Renato Cohen, Gui Boratto, Beto Brant, Kiko Goifman, Tadeu Jungle, Rejane Cantoni, Daniela Kutschat, Eduardo Srur, Lucas Bambozzzi e Mário Ramiro (curadores de todo o evento) e uma palestra do estilista Alexandre Herchcovitch (sábado, às 18 horas). Oriente-se: Sábado Palco Motorokr Motomix Project- 22h às 22h50 Art Brut - 23h15 às 0h15 Adult. - 0h30 às 1h30 Franz Ferdinand 1h30 às 2h45 Radio 4 - 3h10 às 4h10 Addictive TV - 4h20 às 4h50 Peter Hook - 4h50 às 6h10 The MFA - Live - 6h10 às 7h Palco Motorazr Schneider TM - 22h às 22h50 Annie - Live - 23h15 às 0h15 Swayzak - Live - 0h às 0h50 Isolée - Live - 1h às 1h50 Adam Freeland - 2h às 3h30 Andrew Weatherall - 3h30 às 5h Modeselektor e Pfadfinderei - Vjs - 5h às 5h50 Gui Boratto - 6h às 6h50 Preço: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Um ingresso por estudante. Tel.: (11) 3829-4899