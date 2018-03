Motomix pode ser transferido para casa de show A produção executiva do Motomix Art Music ainda não confirmou se apresentará uma alternativa para a realização do festival, que teve seu alvará vetado na sexta-feira pela prefeitura de São Paulo. O evento aconteceria na noite deste sábado (16), no Espaço das Américas, zona oeste. Segundo informou a assessoria de imprensa da Via Funchal neste sábado, o Motomix poderia ser transferido para a casa de shows. Ainda assim, a organização do festival não quis confirmar a informação. Segundo a organização do evento, um comunicado com a decisão oficial será divulgado às 13 horas deste sábado, no site www.motomix2006.com.br. Os shows que aconteceriam no Espaço das Américas foram vetados pela Prefeitura, que não concedeu alvará para a realização. A atração mais esperada é a do grupo escocês Franz Ferdinand.