Motomix mantém shows no Espaço das Américas; prefeitura nega A produção executiva do Motomix Art Music informou que os shows deste sábado acontecem no Espaço das Américas, na Barra Funda, como havia sido previsto inicialmente. A Prefeitura de São Paulo continua afirmando, no entanto, que os shows permanecem cancelados no local. De acordo com a assessoria da Secretaria de Habitação, até as 14h30 deste sábado os documentos necessários para a liberação do show ainda não haviam sido entregues. A produção do evento ainda não divulgou informações sobre as atrações de domingo. Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Habitação afirmou que o Contru, órgão responsável por conceder autorização para shows na cidade, indeferiu o pedido de alvará de autorização para a realização do evento programado para acontecer neste sábado no MuBe, no MIS e no Espaço das Américas. Na quinta, os VJs e DJs do Addictive TV e do grupo paulista de improvisação LCD tiveram que interromper a apresentação porque nem o MuBE nem o MIS podem funcionar como "casa de shows", segundo o secretário de Coordenação das Subprefeituras, Andrea Matarazzo. Na ocasião, Matarazzo alegou ser "um descaso com um bem público cedido para ser museu, e não casa de show". E alfinetou a presidente do MuBE, Marilisa Rathsam: "Ela sofre de um complexo de classe dominante, acha que pode tudo". Sérgio Aizenberg, produtor executivo da Divina Comédia, responsável pela produção do Motomix, disse que todos os regulamentos foram cumpridos. O Motomix é um festival artístico que une música e arte multimídia, patrocinado pela empresa Motorola. Entre as principais atrações deste sábado estão as bandas Franz Ferdinand - que abriu o show do U2 em fevereiro, em São Paulo -, Art Brut e Radio 4. Oriente-se: Sábado Palco Motorokr Motomix Project- 22h às 22h50 Art Brut - 23h15 às 0h15 Adult. - 0h30 às 1h30 Franz Ferdinand 1h30 às 2h45 Radio 4 - 3h10 às 4h10 Addictive TV - 4h20 às 4h50 Peter Hook - 4h50 às 6h10 The MFA - Live - 6h10 às 7h Palco Motorazr Schneider TM - 22h às 22h50 Annie - Live - 23h15 às 0h15 Swayzak - Live - 0h às 0h50 Isolée - Live - 1h às 1h50 Adam Freeland - 2h às 3h30 Andrew Weatherall - 3h30 às 5h Modeselektor e Pfadfinderei - Vjs - 5h às 5h50 Gui Boratto - 6h às 6h50 Preço: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Um ingresso por estudante. Tel.: (11) 3829-4899