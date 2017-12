Motomix divulga line-up e venda de ingressos A banda nova-iorquina Radio 4 e o top DJ britânico Adam Freeland se juntam a Franz Ferdinand, Art Brut e demais atrações internacionais no festival que traz ao Brasil novidades do rock que está ocupando as pistas de dança do mundo todo. O rock de Nova York também estará presente no Motomix Art Music, pelas mãos do Radio 4, que lança seu quarto CD no Brasil. A banda do Brooklyn fecha a linha junto com o DJ britânico Adam Freeland, que jogou na pista de dança hits como "Smells Like Teen Spirit", do Nirvana, e "Seven Nation Army", do White Stripes. O Motomix Art Music é uma maratona de shows que acontece só no dia 16, no Espaço das Américas, ao lado da Estação Barra Funda do Metrô. Mas o evento da Motorola compreende outras atrações de 13 a 16 de setembro, com exposição multimídia, cinema de bolso, performances e debates no Museu da Imagem e do Som (MIS) e no Museu Brasileiro da Escultura (Mube). A programação do MIS e do Mube é gratuita, e os ingressos para o dia 16 começam a ser vendidos nesta sexta-feira, dia 11, pela Ticketmaster. O Radio 4 toca no palco MOTOROKR, com capacidade para cerca de 8 mil pessoas. A abertura da noite será da Project Band Motomix, formação aberta a músicos, DJs e produtores de todo o País, com inscrições até dia 14, no site www.hellomoto.com.br (http://www.hellomoto.com.br/). Confira o line-up completo Palco MOTOROKR 10:00 - 10:50 - Motomix Project Band 11:10 - 00:10 - Art Brut (UK) 00:20 - 01:10 - Adult (USA) 01:20 - 02:45 - Franz Ferdinand (UK) 02:50 - 03:20 - Addictve TV (UK) 03:30 - 05:00 - Peter Hook (new order dj set) (UK) 05:00 - 06:00 - Radio 4 (USA) 06:00 - 07:00 - The M.F.A (live) (UK) Palco MOTORAZR 10:00 - 10:50 - Schneider TM (live) (Germ) 11:10 - 00:10 - Annie (live) (Nor) 00:20 - 01:50 - Adam Freeland (UK) 02:00 - 03:00 - Isolee (live) (Germ) 03:00 - 04:00 - Swayzak (live) (Germ) 04:00 - 04:40 - Gui Borato (Br) 04:40 - 06:10 - Andrew Wheaterall (djset) (UK) 06:10 - 07:00 - Modeselektor + Pfadfinderei (vjs) (Germ) Dicas de serviço e venda de ingressos Motomix Art Music - Shows Dia 16 de setembro - sábado Espaço das Américas - São Paulo - SP Horário: 21h às 7h Capacidade: 10.000 pessoas Endereço: Rua Tagipuru, 795 - São Paulo - SP Telefone: 0XX11 3829 4899 Preço: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60 (meia) - estudantes deverão comparecer pessoalmente em um dos pontos de venda da Ticketmaster e apresentar um documento que comprove o benefício (carteira de ensino fundamental, médio ou superior com validade no ano letivo ou comprovante de matrícula - também do ano letivo). Somente 1 ingresso por pessoa. Vendas Ticketmaster: http://www.ticketmaster.com.br/ Vendas por telefone para São Paulo: 6846 6000 Vendas por telefone para demais estados: 0300 789 6846 Locais de venda: site da ticketmaster Taxa de entrega: Grande São Paulo - R$ 10,00 por pedido. Outras localidades verificar no ato da compra. Prazo para recebimento - Grande São Paulo - 3 dias úteis. Outras localidades verificar no ato da compra. Formas de pagamento: Internet: cartões de crédito (todos). Pontos de Venda: cartões de crédito (todos), débito (todos), dinheiro. Lojas Fnac: cartões de débito (todos) ou dinheiro.