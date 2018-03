Motomix consegue liminar para realizar shows no Espaço das Américas A Motorola, patrocinadora do Motomix Art Music, conseguiu uma liminar para realizar os shows no Espaço das Américas, na Barra Funda. Em nota divulgada na tarde deste sábado, a organização do evento informou que as apresentações, previstas para este sábado, acontecem agora no sábado e no domingo. Todas as atrações serão mantidas. De acordo com Sérgio Ajzenberg, da Divina Comédia, empresa responsável pela organização do Motomix, a Motorola conseguiu a liminar porque cumpriu a principal determinação do Contru (Departamento de Controle do Uso de Imóveis) e da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) de não usar, no Espaço das Américas, a tenda Motorazr. "O Contru já foi devidamente notificado da decisão judicial que manteve o evento no Espaço das Américas", divulgou, em nota, a organização do Motomix. Os portões do Espaço das Américas vão abrir às 21 horas neste sábado e fechar às 7 horas, e abrir às 14 horas no domingo e fechar às 3 horas, segundo Ajzenberg. A banda que abre esta noite é a brasileira Motomix Project, que se apresenta às 22 horas. Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Habitação afirmou que o Contru indeferiu o pedido de alvará de autorização para a realização do evento programado para acontecer neste sábado no MuBe, no MIS e no Espaço das Américas. Agora, os shows que ocorreriam simultaneamente em dois palcos no sábado - Motorokr e Motorazr - serão realizados em um único palco, o Motorokr, e divididos em duas noites, "para garantir a adequação e o respeito às leis e regulamentos, bem como ao trabalho dos artistas, profissionais envolvidos e, principalmente, ao público que prestigia o festival". Aqueles que adquiriram ingressos para o show de sábado têm presença confirmada no show de domingo e aqueles que não quiserem assistir aos shows poderão obter o reembolso integral do valor do ingresso a partir do dia 20, na Ticketmaster (tel.: 11 6846-6000). O Motomix é um festival que une música e arte multimídia. Entre as principais atrações deste sábado estão as bandas Franz Ferdinand - que abriu o show do U2 em fevereiro, em São Paulo -, Art Brut e Radio 4. Confira como ficou a divisão das atrações: Sábado Motomix Project Band (Brasil) Art Brut (Reino Unido) Annie - live (Noruega) Franz Ferdinand (Reino Unido) Radio 4 (Estados Unidos) Addictive TV (Reino Unido) Modeselektor e Pfadfinderei - VJs (Alemanha) The MFA - live (Reino Unido) Domingo Schneider TM - live (Alemanha) Adult. (Estados Unidos) Swayzak - live (Reino Unido) Isolée - live (Alemanha) Adam Freeland (Reino Unido) Andrew Weatherall - DJ set (Reino Unido) Peter Hook - New Order DJ Set (Reino Unido) Gui Boratto (Brasil) Mais informações: Tel.: (11) 3829-4899 Matéria alterada às 17 horas para acréscimo de informações