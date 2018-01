Motley Crue vai lançar single no game Rock Band O Motley Crue vai se tornar a primeira banda a lançar um single inédito pelo Rock Band, anunciou na segunda-feira a criadora do popular game. "Saints of Los Angeles", primeiro single do próximo álbum da banda, está disponível para downloads por 0,99 dólar no Xbox Live Marketplace, da Microsoft, e a partir de quinta-feira estará na loja PlayStation da Sony, informou a MTV Games, da Viacom. No "Rock Band", os jogadores acompanham as canções com os controladores em forma de guitarra, bateria ou microfone. O jogo é vendido por 170 dólares para consoles como Xbox 360 e PlayStation 3. Ele compete com a série igualmente popular "Guitar Hero", da Activision. O sucesso desses games destaca o potencial dos videogames como nova fonte de receita para a indústria musical, prejudicada pela queda nas vendas de CDs. "Rock Band" começou a ser vendido em novembro passado e já tem mais de 80 faixas disponíveis para download, além das 58 contidas no game original. A MTV Games disse que os jogadores já compraram mais de 6 milhões de canções para o Rock Band. As canções vão desde clássicos de grupos como The Who e Rolling Stones até músicas mais contemporâneas de The Killers e Fall Out Boy.