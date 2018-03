Morto há 15 anos, Tupac Shakur 'ressuscita' em show de Snoop Dogg

Gravação feita durante o primeiro dia do festival de música e artes de Coachella mostra o rapper Tupac Shakur, que morreu baleado em 1996, cantando junto com Snoop Dogg no palco do evento.

A imagem em tamanho real de Tupac surgiu ao lado de Snoop Dogg e provocou o silêncio das milhares de pessoas reunidas para o espetáculo no último final de semana.

O holograma apresentou as músicas Hail Mary e 2 of Amerikaz Most Wanted antes de desaparecer e deixar a plateia espantada e inquieta.