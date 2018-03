Morte por overdose não era coberta pelo seguro de Michael

'Thriller', o disco mais vendido da história

O documento, obtido pelo jornal The Los Angeles Times, deixa claro que a quantia não seria pagará à produtora, que pagou pelo seguro no caso de o rei do pop não poder realizar os shows previstos, se for constatada morte por uso ilegal de drogas. "Esse seguro não cobre qualquer perda direta ou indiretamente relacionada á posse ilegal ou uso ilícito de drogas e seus efeitos".

Conforme foi informado antes, as autoridades de Los Angeles acreditam que o anestésico Propofol usado por Michael Jackson causou sua morte. Embora o medicamento não seja proibido, ele não deve ser usado domesticamente. Esse fato pode constituir o caráter de "uso ilícito" e, dependendo de como foi receitado, também pode ser considerado de uso ilegal.

Segundo o jornal americano, a apólice cobre apenas mortes resultantes de um acidente. A única maneira de a AEG receber o dinheiro é se for constatado que Michael morreu acidentalmente, o que não é o caso, conforme as investigações da polícia.

Polêmica com o médico

Horas antes da morte de Michael Jackson, seu médico, Conrad Murray, lhe deu vários sedativos juntamente com o Propofol, que o cantor usava para dormir, disse um funcionário da Polícia de Los Angeles.

A fonte disse que o tipo de calmantes que o médico deu a Jackson eram benzodiazepinas, usados para relaxar pacientes antes de uma cirurgia. Murray disse aos investigadores que as doses estavam dentro dos limites normais, informou o funcionário, que falou em condição de anonimato, porque a investigação ainda está em curso, de acordo com a Associated Press.

Ainda dentro de níveis aceitáveis, as benzodizepínas podem intensificar a redução do ritmo respiratório que ocasiona o anestésico Propofol, por isso é exigido um cuidado extremo com a dosagem.

Murray é a figura central na investigação, ainda que as autoridades não o considerem suspeito. Em uma declaração apresentada na quinta-feira, o advogado do médico, Ed Chernoff, disse que a acusação de que Murray teria dado vários medicamentos a Michael é ridícula. "Não responderemos a nenhuma acusação feita por uma fonte anônima", disse o advogado.