Morte de Jimi Hendrix rende homenagens no mundo todo

Exposições, livros, open house, museu e até uma suíte temática num hotel. Não faltam homenagem ao guitarrista Jimi Hendrix, que morreu há exatos 40 anos.

O Handel Museum, em Londres abriu uma exposição chamada Hendrix in Britain que vai até o dia 7 de novembro. Ela conta com roupas, móveis, letras de música e até uma guitarra do artista. Tudo no próprio museu, localizado na 25 Brooke Street.

A instituição também resolveu abrir a casa ao lado, na 23 Brooke Street, que é simplesmente a residência onde o guitarrista viveu com sua namorada Kathy Etchingham. A visitação, no entanto, será apenas até o dia 26 de setembro e os ingressos estão esgotados.

Também em Londres, o Hotel Cumberland preparou uma suíte em homenagem ao roqueiro , com paredes pintadas de imagens psicodélicas. Aberta a partir de próxima segunda-feira, sua diária custará cerca de 400 libras.

Em Paris, a loja Renoma também montou uma exposição, que vai até o dia 16 de dezembro, e traz cerca de 70 itens entre fotos e roupas do artista, sendo que as imagens estão à venda, por alguns milhares de euros.

Bem mais em conta está o livro “The Experience – Jimi Hendrix in Mason´s Yard”, uma coletânea de 120 fotos em preto-e-branco tiradas por Gered Mankowitz, vendido em livrarias como a Amazon , onde a publicação custa US$ 32.

Outra boa opção, para quem puder esperar, é o box musical “West Coast Seattle Boy - The Jimi Hendrix Anthology", que terá quatro horas de músicas, sendo algumas inéditas. Seu lançamento, porém, está previsto só para o dia 15 de novembro.

Jimi Hendrix morreu no dia 18 de setembro de 1970, com apenas 27 anos de idade e quatro de carreira. Embora as versões de sua morte sejam discutidas até hoje, a oficial é a de que o herói da guitarra tenha se afogado no próprio vômito, após ingerir um coquetel de soníferos e muito vinho tinto.

