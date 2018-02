Morte de Chorão domina assuntos mais comentados no Twitter Brasil

Nove dos dez assuntos mais comentados no Twitter Brasil nesta quarta-feira, 6, se referem à morte de Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Além do nome completo do cantor e da sigla da banda "CBJR" estarem entre as palavras-chave mais citadas pelos brasileiros na rede social, outras hashtags, como #LutoChorão, #Chorão e #RIPChorão lideraram os assuntos mais comentados no mundo através do Twitter durante todo o dia.

Os fãs do vocalista da banda Charlie Brown Jr. também criaram outras hashtags em homenagem ao cantor, a exemplo de #AprendiComChorãoQue e #CBJrAberturaDaMalhaçãoPorChorão, em referência à canção "Te Levar", tema da novela Malhação, da Rede Globo.

Ainda figuraram no Brazil Trends os nomes das canções "Só os Loucos Sabem" e "Céu Azul", compostas por Chorão em parceria com o guitarrista Thiago Castanho em 2010 e 2011, respectivamente.

A única palavra-chave que destoava das homenagens ao cantor e compositor era a hashtag #MesdosFasLuanSantanaDia06, o que causou muita revolta entre os fãs de Chorão, que esperavam dominar os dez assuntos mais comentados do Twitter.