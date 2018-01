Morrissey volta aos palcos após desmaio no Reino Unido

O cantor Morrissey volta nesta terça-feira, 27, aos palcos após seu desmaio durante uma apresentação neste fim de semana em Swindon, no sul da Inglaterra, que levou o artista a ser hospitalizado.

O ex-líder do grupo The Smiths foi atendido por causa de problemas respiratórios e recebeu alta horas depois, mas teve que suspender outro show previsto no sul da Inglaterra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O porta-voz do cantor informou hoje que Morrissey "está descansado e perfeitamente bem para esta noite" e que, portanto, poderá se apresentar em Londres.

Este show na capital britânica substitui outro que teve que ser suspenso em maio por causa de uma doença.

Morrissey, de 50 anos, desmaiou no sábado enquanto interpretava a música do Smith This Charming Man, que inclui no repertório de uma viagem europeia que o levará no próximo mês à Holanda, França, Bélgica, Alemanha e Irlanda.