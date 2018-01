O cantor Morrissey vem ao Brasil para fazer shows em novembro, segundo publicou o jornal Destak. O cantor inglês estaria definindo, junto a produtores da América do Sul, as datas e locais das apresentações.

O ex-líder da banda The Smiths já havia anunciado três shows no Brasil em 2013 (entre 30/7 e 4/8), em São Paulo, no Rio e em Brasília. A turnê também passaria por Argentina, Chile e Peru. Na ocasião, ele cancelou a turnê por meio de uma carta que alegava a falta de financiamento como o principal problema. "É angustiante transmitir tais notícias, especialmente quando elas chegam para mim de forma inesperada e inexplicável", escreveu na época.

Agora, Brasil e Argentina estão confirmados na agenda de Morrissey, mas não há informações sobre sua passagem por Chile e Peru.