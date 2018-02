Morrissey lançará 'List of Lost', seu primeiro romance, em setembro

Quase dois anos após escrever sua autobiografia, as palavras do cantor vão chegar às prateleiras novamente em “List of Lost”, seu romance de estréia. A publicação da obra será pela filial britânica da Penguin Books em setembro. Ainda não há detalhes a respeito de um lançamento americano.

O livro será lançado em formato paperback (capa mole) e, inicialmente, estará disponível no Reino Unido, Irlanda, Austrália, Índia, Nova Zelândia e África do Sul.

No ano passado o cantor anunciou pela primeira vez que estava trabalhando em uma obra de ficção. "Em 2013, eu publiquei minha autobiografia e tem tido mais sucesso que qualquer registro que eu já tenha lançado, então, sim, eu estou no meio de um romance."

Em uma entrevista recente para o apresentador Larry King, Morrissey refletiu sobre o estado atual da indústria da música. "Não estou preocupado com as pessoas que cantam ou o que cantam", disse. "A música parece estar morrendo e as pessoas têm encontrado outras coisas para fazer. Eu acho que as grandes gravadoras querem agarrar o máximo que puderem o mais rápido possível. Por isso estamos assistindo a esses terríveis novos talentos e essas crianças fazem dinheiro rápido."