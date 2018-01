Morrissey faz quatro shows no Brasil em novembro; veja datas

Morrissey vem ao Brasil em novembro para quatro shows, após um período de cancelamentos devido principalmente a problemas de saúde. O cantor e compositor britânico se apresenta em São Paulo (17 e 21/11), Rio de Janeiro (25/11) e Brasília (29/11). A venda dos ingressos abre para o público geral no dia 15 de setembro, pelo site da Tickets For Fun, nas bilheterias oficiais (no Teatro Renault e Citibank Hall, em São Paulo; Citibank Hall no Rio e na Central de Ingressos em Brasília), e demais pontos de venda em todo o país.

A turnê do ex-líder da banda The Smiths, em consolidada carreira solo desde Viva Hate (1988), divulga o álbum World Peace Is None of Your Business (2014), mas contará também com outros sucessos de seu repertório.

Diagnosticado em diferentes ocasiões com úlcera, pneumonia, intoxicação alimentar e infecção respiratória entre 2013 e 2014, Morrissey falou ao Guardian em 2014 sobre o tratamento de um câncer, já superado. Em 2013, após sofrer uma severa intoxicação alimentar no Peru, cancelou shows no Brasil alegando também dificuldades de financiamento.

Letrista obcecado por referências literárias, Morrissey anunciou recentemente o lançamento de seu segundo livro no Reino Unido, em setembro: List of The Lost sai pela Penguin Books, impulsionado pelo sucesso de Autobiography, de 2013.