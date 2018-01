Morrissey fará 3 shows no Brasil em março

SÃO PAULO - O cantor britânico Morrissey confirmou nesta segunda-feira, 30, três apresentações no Brasil em março.

O ex-vocalista do The Smiths fará shows em Porto Alegre (Pepsi on Stage), no dia 7; no Rio de Janeiro (Fundição Progresso), no dia 9; e em São Paulo (Via Funchal), no dia 11.

Os shows integram a nova etapa da turnê realizada pelo músico em novembro e dezembro nos Estados Unidos e no México.

Além do Brasil, Morrissey também passará por outros países da América do Sul, como Chile, Argentina, Peru e Colômbia.

A compositora norte-americana Kristeen Young será a convidada especial da turnê pela América do Sul.

A última passagem de Morissey no País aconteceu há 12 anos. As informações sobre venda e preço de ingressos serão divulgadas em breve. Em 2009, o inglês lançou o último disco de inéditas: Years of Refusal.