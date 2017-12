Morrissey cancela turnê nos EUA depois de desmaiar

O cantor britânico Morrissey cancelou o restante de sua turnê pelos Estados Unidos após desmaiar e ter que ser levado ao hospital depois de um show em Boston, no sábado. O ex-líder do The Smiths, de 55 anos, fez o anúncio nesta quarta-feira, 10, pelas redes sociais e pelo fansite True to You.

“É uma pena inimaginável”, disse Morrissey pelo comunicado. Estava agendada para o próximo dia 21 uma apresentação em Nova York ao lado de Cliff Richard. Recentemente, Morrisey divulgou o seguinte single, uma prévia do seu próximo álbum (World Peace is None of Your Business).

No último dia 7, Morrissey desmaiou depois do show na Boston Opera House, e foi levado a um hospital onde foi tratado por uma “febre aguda”. O cantor contraiu uma gripe na semana anterior, em Miami, onde também recebeu cuidados médicos, mas o tempo de recuperação exigido para o cantor não o permite continuar a se apresentar. Ainda restavam nove shows na atual turnê.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comunicado no fansite dá a entender que a gripe foi passada a Morrissey por Kirsteen Young, artista que o acompanhava na turnê. Em um post recente do seu Facebook, a pianista relatava o recebimento de um tratamento para uma alergia, mas mesmo assim o staff de Morrissey exigiu que ela saísse da turnê para “o bem de todos”. Porém, de acordo com o jornal britânico The Guardian, Young disse que ela não tem culpa nenhuma no incidente.

Não é a primeira vez que um problema de saúde obriga o cantor a cancelar shows. Em 2013, ele também cancelou apresentações nos Estados Unidos por causa de uma úlcera, um problema no esôfago e pneumonia.

Com uma personalidade excêntrica e provocadora, Morrissey alcançou fama mundial à frente do The Smiths, banda britânica Cult dos anos 1980, que existiu por apenas cinco anos. Fundada em 1984, o quarteto de Manchester (com Johnny Marr, Andy Rourke e Mike Joyce) marcou com suas letras as gerações seguintes e ganhou respeito da crítica musical.