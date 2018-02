Morrissey afirma em entrevista que Lady Gaga não traz nada de novo

SÃO PAULO - O cantor inglês Morrissey, 52, confessou à Billboard que não considera Lagy Gaga uma artista inovadora no mundo da música pop.

O ex-vocalista do The Smiths declarou que aprecia o fato de que as mulheres estejam ganhando destaque, mas está "cansado de ver cantoras que não conseguem apresentar uma música sem a ajuda de setecentos e cinquenta dançarinos frenéticos bailando de forma erótica".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Festival famoso por promover salsichas proíbe carne em dia de show de Morrissey

As apresentações muito exageradas são, na opinião de Morrissey, até mesmo fraudulentas. O cantor deu a entender que a opulência observada nas performances musicais das grandes estrelas do pop mascara, possivelmente, a falta de talento.

Morrissey lembrou a humildade de Edith Piaf, que trajando um modesto vestido preto e sem precisar de um palco ornamentado nem de luzes escandalosas, cantava com uma voz que "troava além do vento, com os mais incríveis poderes de comunicação". Em tom desafiador, ele falou ainda que gostaria de ver Madonna tentar algo parecido.

O ex-Smith conclui a entrevista mencionando sua autobiografia, que deve ser publicada até dezembro de 2012 e servirá como "clímax sentimental para os últimos 30 anos".