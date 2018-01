Morre tecladista da banda de Springsteen; cantor cancela shows

Danny Federici, tecladista da E Street Band, morreu em Nova York depois de lutar três anos com um câncer de pele, anunciou nesta sexta-feira, 18, Bruce Springsteen, cantor para o qual a banda tocava e que, por causa do ocorrido, suspendeu dois shows, um programado para esta sexta-feira, 18, e outro para sábado, 19. "Danny e eu trabalhamos juntos durante 40 anos", diz Springsteen em seu site. "Danny era o tecladista mais maravilhosamente espontâneo e um músico puramente nato", acrescentou. "E o amava muito. Crescemos juntos", acrescentou o artista. Federici morreu na quinta-feira, 17, no Centro de Câncer Memorial Sloan-Kettering, em Nova York. Springsteen tinha apresentações programadas para esta sexta-feira, 18, em Fort Lauderdale, e sábado, 19, em Orlando, na Flórida, mas suspendeu-as devido à morte de seu amigo. Novas datas para os shows cancelados serão anunciadas em breve. Federici, de 58 anos, tocava teclado, órgão e acordeão.