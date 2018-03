Morre Sib Hashian, ex-baterista do Boston, durante apresentação em cruzeiro

LOS ANGELES - Sib Hashian, ex-baterista do grupo de rock Boston e que participou dos discos mais conhecidos do conjunto americano, morreu aos 67 anos enquanto se apresentava em um concerto em um cruzeiro.

Segundo informou nesta quinta-feira o veículo especializado em notícias de famosos, TMZ, que cita como fonte o filho do músico Adam, Sib Hashian desmaiou nesta quarta-feira na metade de uma apresentação no Legends of Rock Cruise, um cruzeiro pelo Caribe feito especialmente para fãs de rock.

Hashian foi atendido de emergência e recebeu reanimação cardiopulmonar, mas acabou falecendo na mesma noite.

Sua esposa Suzanne, com quem esteve casado durante 38 anos, confirmou a notícia à emissora ABC: "Com profunda tristeza, compartilho a notícia da repentina morte de meu marido John 'Sib' Hashian".

O baterista fez parte dos dois primeiros álbuns da popular banda americana de rock Boston: o homônimo de 1976 e Don't Look Back, de 1978.

O álbum de estreia do grupo tem a canção More Than a Feeling, o grande sucesso de Boston e um tema que ainda é muito tocado nas emissoras de rock de todo o mundo.