Morre Sergio Bardotti, o autor de <i>Canzone per te</i> O compositor italiano Sergio Bardotti, autor de Canzone per te, imortalizada por Sergio Endrigo, morreu de parada cardíaca nesta quarta-feira, em Roma, aos 68 anos. Entre outros sucessos, ele foi o autor de Piazza Grande, que popularizou Lucio Dalla, e Roma, celebrizada por Antonello Venditti. Canzone per te é um marco na história musical brasileira. A canção consagrou o "Rei" Roberto Carlos internacionalmente, em 1968. Ele foi o primeiro estrangeiro a ganhar o Festival de San Remo na Itália, em uma época em que o mundo todo voltava suas atenções para o festival, mais ou menos como ocorre com o Oscar no cinema. Bardotti compôs também Os Saltimbancos, a peça teatral que Chico Buarque traduziu, e que gerou o álbum que fez sucesso em 1977. Bardotti ganhou duas vezes o festival de San Remo. Com Canzone per te, composta por ele e Sergio Endrigo, em 1868, com o intérprete Roberto Carlos, e em 1989, com Ti Lascera, com Anna Oxa e Fausto Leali. Em 1970, ele compôs Occhi di Ragazza, grandioso sucesso de Gianni Morandi, em co-autoria com Lucio Dalla, Baldazzi e Franceschini. ?Suas canções são a trilha sonora de nossas recordações e de nossos filhos?, disse o ministro de Bens e Atividades Culturais da Itália, Francesco Rutelli, que também é vice-presidente do país. O dirigente também disse que foi pelas mãos e pela sensibilidade de Bardotti que na Itália se difundiu a música de talentos brasileiros como Vinícius de Moraes, Toquinho e Chico Buarque. Bardotti atuou em várias frentes na música popular italiana. Com apenas 23 anos, começou a trabalhar para a indústria fonográfica, chegando a ser diretor da gravadora RCA. Seu trabalho era descobrir novos talentos, e ele lançou Lucio Dalla, The Rokes e Primitives. O corpo de Bardotti, que nasceu em Pavia, será enterrado hoje, após funeral em Formello, nas imediações de Roma.