Morre Robert 'Throb' Young, guitarrista do Primal Scream

O guitarrista da banda Primal Scream, Robert 'Throb' Young, morreu em Hove, Inglaterra. A causa não foi divulgada. O músico havia deixado a banda em 2006 por problemas pessoais.

Com o Primal Scream, do qual participou da fundação no início dos anos 1980, Young gravou álbuns como 'Screamadelica' (1991), misturando rock e música eletrônica. Liam Gallagher e Paul Arthurs, membros do extinto Oasis, lamentaram a morte do guitarrista nas redes sociais.

Bobby Gillespie e Andrew Innes, membros do Primal Scream, divulgaram comunicado conjunto no qual lamentam a morte do ex-companheiro de banda.

"Perdemos nosso camarada e irmão Robert Young. Um homem lindo e cheio de alma. Ele era um talento insubstituível, muito admirado pelos companheiros. Nas palavras de Johnny Marr, 'Throb com uma Les Paul é um imbatível'.

Ele foi um verdadeiro roqueiro. Trilhou seu caminho. Tinha (as palavras) coração e alma tatuadas no braço e tenho certeza que em seu coração também. Uma vez ele me disse, 'quando subimos no palco estamos em guerra com a plateia'. Ele nunca abandonou essa atitude.

Nosso amor e pensamentos ficam com seus filhos Brandon e Miles e a mãe deles, Jane, sua esposa Rachel e toda sua família."