Morre Robert Lucas, ex-integrante do grupo Canned Heat

O cantor, gaitista e guitarrista Robert Lucas, ex-integrante do grupo Canned Heat, morreu no domingo, 23, na casa de um amigo em Long Beach, Califórnia, aparentemente de uma overdose de drogas, segundo informou seu ex-empresário Skip Taylor. Veja também: Ouça 'Poor Moon', do Canned Heat, no Youtube Lucas, que tinha 46 anos, entrou na banda em 1994 e tinha deixado o Canned Heat (banda de blues rock formada em 1965) recentemente para tentar uma carreira solo. O cantor barbudo original da banda era Bob 'The Bear' Hite, que morreu de ataque cardíaco em 1981. Nos anos 1970, já tinha morrido de overdose Vinnie Taylor, guitarrista do Canned Heat. Entre os maiores hits do Canned Heat estão Poor Moon, Goin' Up The Country e On The Road Again. Lucas foi um dos quatro homens de frente da banda, que foi atração principal nos principais festivais de música do mundo, de Woodstock a Montreux. O cantor dividiu o palco com artistas como Big Joe Turner, George Smith, Pee Wee Crayton, Lowell Fulsom, Eddie "Cleanhead" Vinson e Percy Mayfield.