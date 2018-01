Morre Paul Kantner, da banda Jefferson Airplane, aos 74 anos

Paul Kantner, guitarrista e cofundador da banda pioneira de rock da era psicodélica dos anos 1960 Jefferson Airplane, morreu aos 74 anos - noticiou a imprensa americana, nesta quinta-feira, 28.

Kantner morreu por falência múltipla dos órgãos, depois de sofrer um ataque cardíaco, informou o jornal San Francisco Chronicle, citando a representante e amiga do músico, Cynthia Bowman.

Com sucessos como Somebody to Love e White Rabbit, os Jefferson Airplane escreveram músicas que se tornaram hinos para o movimento hippie e para o memorável "Verão do amor". Nele, milhares de jovens tomaram São Francisco, em 1967.

Esses ícones da contracultura americana foram escolhidos para liderar o Festival de Woodstock, em 1969.

A Academia de Gravação (Recording Academy), que deveria premiar a trajetória de Jefferson Airplane no Grammy deste ano, divulgou uma nota, lamentando sua morte.

"A comunidade musical perdeu um verdadeiro ícone", manifestou a Academia, que definiu Kantner como "um gigante do rock/folk e um participante integral da etapa de rock dos 1960".

Kantner se relacionou com a cantora do Jefferson Airplane Grace Slick, com quem teve uma filha. Seu nascimento inspirou a canção A Child Is Coming.