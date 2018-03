Morre o violinista Airton Pinto, ex-spalla da Osesp

Morreu na manhã desta terça, 17, em São Paulo, o violinista Airton Pinto, de um aneurisma cerebral, aos 76 anos, segundo informou sua família. O ex-spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) foi o primeiro músico brasileiro a integrar a Sinfônica de Boston, nos Estados Unidos, entre 1959 a 1976. Pinto integrou a Osesp entre 1976 e 1988, dirigiu o Festival de Inverno de Campos do Jordão, foi regente da Orquestra de Câmara da Unesp, livre-docente do Instituto de Artes da Unesp e também foi professor do New England Conservatory of Music de Boston. O corpo do violinista será velado e sepultado às 10h30 desta quarta-feira, no Cemitério de Congonhas, na rua Ministro Álvaro de Souza Lima, 101, Jardim Marajoara, em São Paulo.