Morre o tecladista Geoff Nicholls, membro do Black Sabbath por 25 anos

O tecladista Geoff Nicholls, mais conhecido por seu trabalho com o Black Sabbath, morreu na manhã deste sábado, 28, após uma batalha contra um câncer de pulmão. Ele tinha 68 anos.

Nichols foi membro do Black Sabbath entre 1979 e 2004, e participou de todos os lançamentos da banda entre os discos Heaven and Hell (1980) e Live at the Hammersmith Odeon (2007).

"Estou tão triste de saber sobre a perda de um dos meus amigos mais queridos, Geoff Nicholls", escreveu o guitarrista Toni Iommi em sua página no Facebook. "Ele vinha sofrendo há algum tempo com um câncer de pulmão e perdeu a batalha nesta manhã. Geoff e eu sempre fomos muito próximos e ele foi um amigo de verdade para mim e me apoiou em tudo por quase 40 anos. Eu vou sentir muito sua falta e ele vai viver no meu coração até que nos encontremos novamente."