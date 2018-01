Morre o músico Rod Temperton, autor de 'Thriller', aos 66 anos

LONDRES - O músico britânico Rod Temperton, compositor de alguns sucessos que popularizaram Michael Jackson, como Thriller e Rock With You, morreu de câncer na semana passada, aos 66 anos, informou nesta quarta-feira, 5, sua produtora.

O compositor morreu em Londres depois de uma "breve e agressiva" batalha contra a enfermidade, afirmou em um comunicado Jon Platt, presidente da Warner/Chappell. "Sua família está devastada e pediu completa privacidade", indicou, complementando que o funeral foi realizado numa cerimônia privada.

Temperton era conhecido na indústria com o apelido de "o homem invisível", por sua falta de vontade de aparecer em público, apesar do reconhecimento profissional que desfrutava. Seus primeiros êxitos foram com a banda Heatwave, na década de 1970.

Mais tarde trabalhou com o produtor Quincy Jones, o que o levou a assinar diversas canções de dois álbuns de Michael Jackson, Off The Wall (1979) e Thriller (1982).

Temperton ganhou um Grammy em 1990 por seu trabalho na canção Birdland, do próprio Quincy Jones.