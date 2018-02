Morre o músico Renato Ladeira, de sucessos como 'Erva Venenosa' e 'Amante Profissional'

Morreu na quarta-feira, dia 12, aos 63 anos, o músico Renato Ladeira, ex-vocalista e tecladista da banda Herva Doce, sucesso da década de 1980, que também integrou os grupos Bixo da Seda e A Bolha.

Ele compôs com Cazuza a música Faz Parte do Meu Show.

A viúva, Patrícia Andrade Ladeira, postou numa rede social que o músico havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e morrido por volta das 23 horas, em sua casa, no Rio.

O enterro estava previsto para as 16 horas desta quinta, dia 13, no Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio

Filho do radialista Cesar Ladeira e da atriz Renata Fronzi, Renato gravou quatro discos, nos anos 1980, com o grupo de pop rock Herva Doce, que incluíam sucessos como Erva Venenosa e Amante Profissional.

Em 1983, no Maracanã, a banda fez o show de abertura para a apresentação do Kiss e de Van Halen, com um público de mais de 200 mil pessoas.

Nos anos 1960, Renato Ladeira era guitarrista do grupo The Bubbles, que criou com seu irmão Cesar, dedicado ao iê-iê-iê. A banda também acompanhava shows de Gal Costa e chegou a tocar com a cantora no festival da Ilha de Wight, em 1970.

Na sequência, o nome da banda mudou para A Bolha e a sonoridade ganhou influências de acid rock e de rock progressivo.