Morre o músico instrumentista Márcio Montarroyos

O músico instrumentista Márcio Montarroyos morreu nesta quarta-feira, 12, por volta das 5h, em sua casa, no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer generalizado descoberto tardiamente em outubro deste ano. O enterro de Márcio, que estava com 58 anos, será ainda nesta quarta, às 17h, no cemitério São João Batista. No dia 19 de novembro, foi realiado um show em homenagem ao trompetista na inauguração da casa Mistura Fina, no Arpoador, Rio. O evento, organizado pelo empresário Pedro Paulo Machado, do Mistura Fina, e pelos músicos Ricardo Silveira e Léo Gandelman, contou com a presença de Ney Matogrosso, Leila Pinheiro, Fafá de Belém, Celso Fonseca, Edu Lobo, Marcos Valle, João Donato, Arthur Maia, entre outros. "Foi uma espécie de despedida, ele já estava muito doente, mas isso não diminui a dor da perda", declara Pedro Paulo. Considerado um dos maiores instrumentistas brasileiros, Márcio estudou piano e música clássica antes de se dedicar ao jazz e ao trompete. Nos anos 70, estudou na Berklee School of Music, nos Estados Unidos, e em 1973, participou da gravação da trilha sonora da novela Carinhoso (TV Globo). Lançou os discos Sessão Nostalgia (1973), Stone Alliance (1977), Trompete Internacional (1981), Magic Moment (1982), Carioca (1984) e Samba Solstice (1987). Em 1989, Márcio gravou Terra Mater. Este ano, participou do LP Concerto Planeta Terra - Nelson Ayres, Toninho Horta, Nivaldo Ornelas e Marcio Montarroyos, contendo as peças Ar (Nivaldo Ornellas), Água (Nelson Ayres), Fogo (Marcio Montarroyos) e Terra (Toninho Horta). Em 1995, lançou Márcio Montarroyos, contendo composições próprias como Slave Ritual, Pantanal, Congo do Serro, entre outras. O trompetista já tocou ao lado de vários grandes músicos como Stevie Wonder, Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Carlos Santana e Ella Fitzgerald, além de artistas brasileiros como Sérgio Mendes, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, Tom Jobim, entre outros. Matéria ampliada às 15h09