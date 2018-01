Morre o músico Daevid Allen, fundador do Gong, aos 77 anos

Daevid Allen, o líder da excêntrica banda de rock progressivo Gong, morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 13, em uma mensagem na página do Facebook de seu filho, Orlando.

Em fevereiro, o guitarrista tinha anunciado que só tinha seis meses de vida, após um câncer ter se espalhado pelo seu pulmão, de acordo com o jornal The Guardian. Australiano de origem, sua fama começou a ser construída no Reino Unido, quando em 1966 formou a banda Soft Machine - em 1970, na França, ele formou o Gong, mais conhecida pela trilogia de álbuns Radio Gnome Trilogy. Ele deixou a banda em 1975, e voltou com ela em 1991, e eles estavam em frequentes turnês desde então.

O músico passou diversas vezes pelo Brasil, incluindo uma Virada Cultural em São Paulo em 2012 e o festival Psicodália em 2014.