Morre o músico cubano Pedro Knight, viúvo de Célia Cruz O trompetista cubano Pedro Knight, de 85 anos e viúvo da rainha da salsa cubana Célia Cruz, morreu neste sábado no Hospital Metodista de Arcádia, na Califórnia, e seus restos serão transferidos a Nova York para ser sepultado ao lado de sua esposa, informou no domingo um porta-voz da família. Knight, que estava hospitalizado desde a semana passada, morreu após uma longa luta contra a diabete crônica, disse ao site da revista People em Espanhol Jesús Gutiérrez, porta-voz de Luis Falcon, que vivia com Knight na Califórnia. Falcon era como um filho para o famoso casal de músicos, que não teve descendentes em seu casamento de 41 anos. Segundo Gutiérrez, Knight passou os últimos momentos de sua vida em paz. "Foi uma morte natural, não houve sofrimento ou tragédia. Ele não gritou, não disse nada. Morreu como morre uma pessoa tranqüila", afirmou. Os restos mortais de Célia Cruz estão sepultados em um mausoléu no cemitério Woodlawn, no Bronx, onde ocorrerá o sepultamento de Pedro Knight. A morte de Pedro Knight acontece três anos e meio depois da de sua esposa e em meio a um escandaloso litígio por sua custódia e pela fortuna deixada por Célia Cruz.