Morre o letrista Hal David, autor de 'Raindrops Keep Fallin' on My Head'

Redação Central - Hal David, letrista americano ganhador de um Oscar e um Grammy, que produziu sucessos musicais como a conhecida "Raindrops Keep Fallin' on My Head" do filme "Butch Cassidy and the Sundance Kid", morreu em Los Angeles, aos 91 anos.

David faleceu neste sábado, 1, no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles por causa de complicações derivadas de um derrame cerebral, segundo um porta-voz da Sociedade de Compositores, Autores e Editores (Ascap, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que o letrista dirigiu anos atrás.

Os sucessos de David, que trabalhou junto ao compositor Burt Bacharach desde os anos 50 até os 70 incluem "Raindrops Keep Fallin' on My Head", "What The World Needs Now Is Love" e "What's New Pussycat?", trilha sonora do filme do mesmo nome.

Algumas de suas canções mais populares foram usadas como temas centrais de filmes como "Alfie - O Sedutor", "O Que é Que Há, Gatinha?", "Cassino Royale", "Um Dia em Duas Vidas" e "Butch Cassidy".

"Raindrops Keep Fallin' on My Head", escrita para "Butch Cassidy", recebeu em 1969 o prêmio Oscar da Academia como Melhor Canção e pelo musical "Promises Promises" ganhou um Grammy.

Os cantores americanos Frank Sinatra e Barbra Streisand gravaram a música do duo Bacharach e David, entre outros muitos artistas.

Em maio passado, o presidente Barack Obama entregou a David e a Bacharach o Prêmio Gershwin de Canção Popular da Biblioteca do Congresso, durante um tributo musical da Casa Branca.

Bacharach e David se separaram no início dos anos 70 e David começou a colaborar com outros compositores, incluindo John Barry e Albert Hammond, para o qual escreveu o sucesso internacional "To All the Girls I've Loved Before".

Além de ser presidente da Ascap de 1980 a 1986, David também o foi do Salão da Fama dos Escritores de Canções durante uma década, até o ano passado, e foi seu presidente emérito até sua morte.

David nasceu no dia 25 de maio de 1921 de pais imigrantes austríacos. Mack, seu irmão mais velho, foi também um letrista com sucessos como "La Vie en Rose," "Candy" e "Bibbidi-Bobbidi-Boo".